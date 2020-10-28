В Украине за сутки обнаружили 7 474 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 28 октября обнаружено 7 474 новых случая заражения коронавирусом, 165 смертей от этой болезни и 3 306 случаев выздоровления.