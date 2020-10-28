В Украине за сутки обнаружили 7 474 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 363 075, общее количество смертей – 6 755, общее количество случаев выздоровления – 148 642.
Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 35 450 (за сутки 563), Харьковской области – 34 441 (за сутки 635), Одесской области – 23 207 (за сутки 567), Черновицкой области – 20 509 (за сутки 392).
Как сообщал БизнесЦензор, 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в понедельник – 5426.
Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.