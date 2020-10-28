НАБУ сообщило о подозрении руководству порта "Южный"
Как сообщает пресс-служба САП, правоохранители разоблачили действовавшую в порту на протяжении 2017-2018 годов схему завладения денежными средствами путем закупки товаров по заведомо завышенным ценам, существование которой нанесло предприятию ущерб на сумму 47,5 млн грн.
Один из действующих руководителей "Южного" вместе с экс-замдиректора и руководителем частной компании действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц - директоров и работников частных компаний.
Схема позволяла полностью контролировать весь процесс закупки - от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации к контролю за конкурентной средой, - чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. В ходе досудебного расследования установлено проведение 29 таких тендеров.
Правоохранители сообщили подозрении одному из заместителей директора и экс-замдиректора ГП "МТП "Южный", семи бывшим директорам частных компаний и двум действующим сотрудницам частных фирм.
Сейчас должностные лица порта задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления.
ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.
Кабинет министров на заседании 19 августа согласовал назначение временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" заместителя главы предприятия по экономике и финансам Сергея Ковшара.