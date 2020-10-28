Фонд гарантирования выставил на продажу пул активов четырех банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины выставил на открытые торги пул активов неплатежеспособных банков "Финансовая инициатива", ВТБ Банка, "Родовид Банка" и "Диамантбанка".

Торги пройдут по голландской модели (на понижение цены) 28 октября. Стартовая цена лота № GL18N118141 – 211,03 млн грн, размер гарантированного взноса – 10%", сообщает Фонд гарантирования.

В состав пула вошли права требования по 66 кредитам юрлиц, имущественные права и дебиторская задолженность. Средняя просроченная задолженность по кредитам - более 7 лет, общая задолженность по договорам составила 5,481 млрд грн.

По трети кредитного портфеля продолжаются судебные производства или эти кредиты находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы. При этом значительная часть кредитов не обеспечена залогом. Более 83% обеспечения составляют финансовые активы, 14% – недвижимость и 3% – оборудование, транспорт, другое имущество.

В частности, среди обеспечения - четырехкомнатная квартира в Киеве общей площадью 168,80 кв. м, гостиничный комплекс в Мариуполе (Донецкая обл.) общей площадью 2226,8 кв. м, спортивный комплекс также в Мариуполе общей площадью 4279,4 кв. м, нежилые здания сталелитейного завода общей площадью 126 763,6 кв. м.

Фонд гарантирования уже выставлял указанный пул активов на аукцион 22 октября за 1,055 млрд грн.