Государственный "Укрэксимбанк" списал кредиты на 17 миллиардов

Государственный "Укрэксимбанк" 30 сентября списал небалансовые активы на 17 млрд грн в соответствии с постановлением Национального банка Украины №49 и постановлением Кабинета министров №281.

В течение следующих трех лет банк планирует списать еще 39 млрд грн. При этом данная сумма может быть откорректирована в сторону увеличения или уменьшения, сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что "Укрэксимбанк" не планирует прекращать взыскание по соответствующим активам.

Напомним, Совет финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами, который для "Укрэксимбанка" предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.

Ранее государственный "Ощадбанк" в первом полугодии списал неработающих активов на 22 млрд грн, что позволило снизить удельный вес плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле с 55% по состоянию на начало года до 48%.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3-е место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.