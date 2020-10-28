Крупные сети АЗС продолжают повышать цены на бензин, дизтопливо и автогаз

Розничные сети АЗС 28 октября продолжили поднимать цены бензин, дизельное топливо и автогаз, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

Так, дизельное топливо на станциях ОККО подорожало на 50 коп./л, до 25,99 грн/л, при этом цены на бензины остались на прежнем уровне, сообщает encorr.

На 20 копеек подняла цены на все виды топлива сеть KLO: бензин А-92 подорожал до 23,39 грн/л, А-95 – до 24,39 грн/л, дизтопливо – до 22,89 грн/л.

На 20 коп./л также подорожало топливо в сети "Автотранс", BVS подняла цены в пределах 25-35 коп./л. Так, стоимость А-92 в сети выросла с 22,54 грн/л до 25,79 грн/л, А-95 – с 23,54 до 26,89 грн/л, дизтоплива – с 22,49 до 22,79 грн/л.

Сеть Chipo подняла цены на бензины на 26 коп./л, дизельного топлива – на 28 коп./л. На АЗС сети Mango бензины и дизтопливо подорожали на 10-20 коп./л.

Такие сети как "Укр-Петроль", "Фактор", ZOG, "Кворум", "Катрал" и "Олас" повысили цену топлива в пределах 0,15-1,2 грн./л.

Кроме того, крупнейшие сети повысили цены на автогаз.

Так, ОККО на всех своих станциях повысила цены на 10 коп. – до 13,49 грн/л.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены на автогаз на 1-2 коп./л, до 11,92-11,95 грн./л. Рост цен на 10-20 коп./л в этой сети зафиксирован в Луганской и Черновицкой областях.

Такие сети как "Автотранс", UPG, Chipo и SUN OIL подняли цены на автогаз на 5-10 коп./л.

Стоит отметить, что днепропетровская сеть "Нефтек" по средам проводит акцию, согласно условиям которой на автогаз действует скидка в размере 1 грн/л. Таким образом, конечная цена ресурса в сети 28 октября составила 11,99 грн/л. Следом за "Нефтеком" в этом регионе опустили цены на 40 и 50 коп./л, до 12,19 и 12,08 грн/л, "БРСМ-Нафта" и Motto соответственно.