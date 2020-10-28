Региональная газовая компания провела огневые испытания смеси с водородом

"Региональная газовая компания" провела огневые испытания на бытовом газовом оборудовании.

Об этом рассказал СЕО компании Олег Никоноров во время VI Украинского газового форума, сообщает БизнесЦензор.

"Огневые испытания на бытовом газовом оборудовании дали предварительные результаты. Ориентировочно, проблем не выявлено при сжигании смесей, содержащих до 30% водорода", – рассказал Никоноров.

Напомним, что РГК завершила эксперимент по закачке 99%-го водорода в газораспределительную систему. В первые 14 дней была потеряна почти половина давления системы, что означает непригодность существующих украинских сетей для транспортировки чистого водорода.

Теперь компания приступила к следующему испытанию — теперь нужно закачать в систему 50% смесь водорода и других газов. Впереди еще 150 экспериментов и испытаний в партнерстве с научно-исследовательскими институтами НАН Украины.

С 2022 года компания начинает проводить реконструкцию газовых сетей с учетом того, что водород будет распространяться в Европе и Украине и занимать все большую долю в энергобалансах стран.