Кулеба назвал позором подписание Госспецсвязи меморандума с китайской Huawei

Заключение меморандума между Государственной службой специальной связи и компанией "Хуавей Украина" произошло с нарушением законодательных процедур и вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины, с которыми она работает над укреплением кибербезопасности.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Государственная служба специальной связи грубо нарушила законодательство Украины, подписывая этот меморандум, поскольку должна была скоординировать свои действия с Министерством иностранных дел. Она очень быстро осознала свою грубую ошибку и начала зачищать следы, находясь в состоянии позора не только в глазах украинского общества, но и в глазах самих китайцев, увидевших уровень партнерства, которое они пытались установить", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что этой проблемы можно было бы избежать, если бы Госспецсвязи посоветовалась с МИД.

"Не буду скрывать, заключение этого меморандума вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, с которыми мы работаем над укреплением кибербезопасности Украины. Это не какая-то прихоть. Мы с одними партнерами работаем над укреплением кибербезопасности, а Госспецсвязи с другими подписывает меморандум. На самом деле, это проблема, которой можно было избежать в один клик, если бы Госспецсвязи просто посоветовалась с МИД и услышала наше мнение по этому поводу. А когда ниоткуда берется меморандум, конечно, возникает сто тысяч вопросов. Они сами себе привезли проблему только потому, что решили, что им никто не нужен, они все сами лучше знают", – подчеркнул глава МИД.

В то же время министр отметил, что все, что не касается военно-технического сотрудничества и кибербезопасности, в отношениях со странами Азии не должно вообще вызвать никаких эмоций, подозрений и критики.

"Но если мы рассматриваем возможность взаимодействия, например, с Китаем в этих двух сферах, мы, безусловно, должны учитывать даже не позиции наших партнеров, а тот уровень взаимодействия с нашими западными партнерами, который мы имеем в этих сферах. Потому что есть вещи, которые взаимно дополняют друг друга, как классическая торговля, а есть вещи, которые взаимно исключают друг друга. И ты должен делать выбор, где ты", – пояснил Кулеба.

"Но я абсолютно против подхода, вроде "Какой Китай? У нас ведь Америка стратегический партнер". Никто никому не запрещает торговать с кем угодно. Но есть определенный узкий перечень вопросов, где нужно учитывать широкий круг аргументов. Я против того, чтобы Украина лишала себя каких-то возможностей в мире только потому, что это кому-то потенциально может не понравиться", – добавил Кулеба.

Как сообщалось, 15 октября Государственная служба специальной связи и защиты информации подписала меморандум с компанией "Хуавей Украина" о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций. Однако позднее новость об этом была удалена с сайта ведомства и его страниц в соцсетях.

Напомним, ранее США и стран Запада ввели ряд ограничений против китайской Huawei, включая запрет на продажу американских технологий этой компании, обвинив ее в передаче данных китайским властям.

В прошлом году Вашингтон включил Huawei и китайскую Hikvision в торговый черный список из соображений национальной безопасности и запустил международную кампанию, чтобы убедить союзников исключить Huawei из сетей 5G.