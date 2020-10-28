СБУ раскрыла схему контрабанды в Украину зенитно-ракетных комплексов на 110 миллионов
Представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет, сообщает СБУ.
Подозреваемые незаконно применили преференцию якобы для ввоза продукции для Вооруженных Сил Украины. Они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию.
Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.
Сделка по таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету более чем 20 млн гривен, сообщает СБУ.
"Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружение было реэкспортировано за границу", - сообщает СБУ.
На выявленные образцы вооружения наложен арест.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.