СБУ раскрыла схему контрабанды в Украину зенитно-ракетных комплексов на 110 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в Украине трех зенитно-ракетных комплексов советского производства более чем на 110 млн гривен.

Представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет, сообщает СБУ.

Подозреваемые незаконно применили преференцию якобы для ввоза продукции для Вооруженных Сил Украины. Они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию.

Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.

Сделка по таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету более чем 20 млн гривен, сообщает СБУ.

"Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружение было реэкспортировано за границу", - сообщает СБУ.

На выявленные образцы вооружения наложен арест.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.