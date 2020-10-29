Национальная энергокомпания Исландии планирует поставлять водород в порт Роттердам

Национальная энергетическая компания Исландии Landsvirkjun и порт Роттердам подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, стороны будут изучать возможности сотрудничества, связанных с продвижением водорода.

Порт Роттердама является крупнейшим портом и энергетическим узлом Европы. Администрация порта разработала амбициозный генеральный план по водороду, с помощью которого порт стремится стать крупнейшим центром импорта водорода в Европу.

Администрация порта Роттердам и Landsvirkjun намерены провести технико-экономическое обоснование строительства завода по производству водорода на территории гидроэлектростанции в 70 км от Рейкъявика. Водород будут получать путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии.

"Мы надеемся, что водород как энергоноситель займет такое же место, какое сегодня занимает нефть. Поэтому мы изучаем возможности импорта водорода из стран, которые потенциально могут производить большие объемы водорода по экологически чистым технологиям и конкурентной цене. Из Исландии, например", – сказал CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн.

По словам генерального директора Landsvirkjun Хордура Арнарсона, водород является одним из энергоносителей будущего и действенным инструментом борьбы с изменением климата.

"Используя водород в качестве носителя, мы можем экспортировать нашу исландскую зеленую возобновляемую энергию на материковую части Европы. Тем самым увеличивая вклад во всемирный переход на благоприятную для климата энергетику. Европейский рынок экологически чистого водорода, несомненно, значительно вырастет в ближайшие годы. И этот Меморандум о взаимопонимании позволит нам контролировать и принимать участие в этом развитии с самого начала", – рассказал Хордур Арнарсон.