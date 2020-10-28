"Укрэксимбанк" выдал 515 миллионов кредита Полтавской ОГА

Государственный "Укрэксимбанк" выдал Полтавской облгосадминистрации кредит в размере 515 млн грн на четыре года под 12%.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Министерства финансов.

Указывается, что в прошлом месяце государственный "Укргазбанк" выкупил облигации Харьковского горсовета на 400 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, "Укргазбанк" выдал кредит Павлограду (Днепропетровская область) в размере 11,41 млн грн на пять лет под 16,5%.

Ранее сообщалось, что 23 сентября "Укргазбанк" разместил облигации Харькова серии "J" на 400 млн грн за 400,12 млн грн. Они были выпущены номиналом 1 тыс. грн на три года с ежеквартальной выплатой процентов по ставке "Учетная ставка НБУ+ 5 процентных пунктов".

Погашение облигаций будет осуществляться с 19 по 20 марта 2023 года.

Ранее в этом году Харьков уже разместил трехлетние облигации на 1,1 млрд грн: в феврале серий "E" и "G" по 250 млн грн под 18%, а в июле – серии "I" на 600 млн грн под учетную ставку+5 п.п. Андеррайтером и покупателем в первом случае выступил "Укргазбанк", во втором андеррайтером было ООО "Универ Капитал", покупателем – "Альфа-Банк".

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, "Укргазбанк" – в 1993. Единственным собственником первого является государство, во втором Украина в лице Минфина владеет 94,94% уставного капитала.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал третье место (235,375 млрд грн), "Укргазбанк" – четвертое (161,798 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.