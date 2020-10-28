Кабмин создал рабочую группу по вопросам погашения задолженности по зарплате

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения задолженности по зарплате во главе с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 октября, передает Интерфакс-Украина.

При этом Кабмин ликвидировал комиссию по урегулированию погашения задолженности по зарплате, пенсиям и другим социальным выплатам.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что, несмотря на рост задолженности по зарплатам и соцвыплатам в 2018-2019 годах, комиссия ни разу не провела заседания.

Межведомственная рабгруппа создана как временный консультативно-совещательный орган Кабмина.