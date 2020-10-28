Кабмин выделил больнице "Феофания" 3 миллиона на закупку оборудования для лечения коронавируса

Кабинет министров перераспределил расходы Государственного управления дел (ГУД), дополнительно выделив клинической больнице "Феофания" 2,96 млн гривен на закупку оборудования для лечения пациентов с тяжелой формой СOVID-19.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 28 октября, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, за выделенные средства для "Феофании" планируется закупить:

за 1,47 млн грн – монитор "Платформа Masimo Root" с функцией церебральной оксиметрии для определения уровня оксигенации головного мозга пациентов с тяжелой формой СOVID-19, которые требуют искусственной вентиляции легких;

за 615 тыс. грн – коагулометр полуавтоматический для контроля компонентов донорской крови, в частности для пациентов в тяжелом состоянии, вызванном СOVID-19.

Кроме того, 65,4 тыс. грн планирует направить на закупку хирургической системы лдя проведения операций на хребте, а 803,9 тыс. грн – на закупку диагностического устройства ВИОМ для проведения операций пациентам из заболеваниями сетчатки глаза.

В пояснительной записке отмечается, что источником средств на эти закупки должна стать ожидаемая экономия за счет снижения расходов на обслуживание оборудования центра радиохирургии Клинической больницы "Феофания", а также экономия на закупках инвентаря.

Как сообщалось, еще в январе президент Владимир Зеленский поручил обеспечить для украинцев возможность лечения в больнице "Феофания", однако до сих пор лечиться в ней могут чиновники, ветераны войны на Донбассе и пострадавшие во время Революции Достоинства.