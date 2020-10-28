Кабмин изменил порядок формирования тарифов на парковку авто

Кабинет министров на заседании в среду, 28 октября, принял постановление "О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств".

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Документом предлагается предусмотреть, что при формировании тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств в плановую прибыль может быть включена инвестиционная составляющая, в расходы на сбыт – содержание платежных устройств", – сообщил представитель Кабмина.

Он уточнил, что тарифы будут определяться с учетом установленных органами местного самоуправления коэффициентов, учитывать место расположения площадки, время пользования площадкой, тип транспортного средства, категорию лица, размещающего транспортное средство на площадке.