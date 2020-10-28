Кабмин назначил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Кабинет министров на заседании в среду, 28 октября, назначил Ивана Рудого председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, Кабмин назначил членом Комиссии Евгения Гетьмана.

Мокан уточнил, что оба назначения были утверждены по предложению министра Кабмина Олега Немчинова.

Как сообщалось, ранее Немчинов сообщал, что на должность члена Комиссии также была отобрана Елена Водолажко – юрист "ООО ДТЭК Сервис" Рината Ахметова, а на остальные должности членов Комиссии будет объявлен дополнительный отбор.

Согласно поданной декларации, Иван Рудый в 2019 году получил 22,46 тыс. зарплаты в ООО "Электрокарс авто" Александра Кравцова и Андея Ковалева, 200 тыс. грн от занятия предпринимательской деятаьлностью, а также 67,56 тыс. грн пенсии.

Иван Рудый является членом организации "Защитники Украины", участник боевых действий. В июне президент Владимир Зеленский своим указом назначил его секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Евгений Гетьман работал в ГК "Укр ДО Радон", где в прошлом году получил 832,11 тыс. грн зарплаты, еще 682,82 тыс. грн он заработал в ГСП "ЦППРВ".

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.

Верховная Рада 17 сентября внесла изменения в госбюджет на 2020 год, которыми на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей выделено 5,87 млн грн.