Кабмин назначил нового заместителя главы Миграционной службы

Кабинет министров Украины назначил Ивана Двойленко заместителем главы Государственной миграционной службы.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 28 октября.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Назначил Двойленко Ивана Владимировича заместителем главы Государственной миграционной службы Украины", - написал Мокан.

Отмечается, что Двойленко будет назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.