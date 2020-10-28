Кабмин назначил нового заместителя главы Миграционной службы
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Кабинет министров Украины назначил Ивана Двойленко заместителем главы Государственной миграционной службы.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 28 октября.
"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Назначил Двойленко Ивана Владимировича заместителем главы Государственной миграционной службы Украины", - написал Мокан.
Отмечается, что Двойленко будет назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.
Джерело: Facebook