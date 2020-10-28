Кабмин назначит директора "Борисполя" главой Таможенной службы (обновлено)
Как сообщил один из участников заседания правительства, соответствующее решение принято без обсуждения, передает Интерфакс-Украина.
Позднее в пресс-службе правительства уточнили, что на заседании 28 октября Кабмин лишь одобрил кандидадуру Рябикина. Согласно процедуре, после принятия соответствующего решения кандидат на должность проходит специальную проверку и только по ее результатам правительство принимает решение о назначении кандидата на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.
Рябикин с марта 2017 года занимает должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".
Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.
Как сообщалось, на минвшей неделе Кабинет министров уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.
По словам министра финансов Сергея Марченко, это назначение – временное, а новый полноценный руководитель Таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни.
Перед сменой главы Таможенной службы был уволен скандальный и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик, а уже на следующий день – руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также глава Координационно-мониторинговой таможни.