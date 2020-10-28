Кабмин включил в тариф на вывоз отходов расходы на премии для сотрудников мусорных компаний

Кабинет министров на заседании в среду, 28 октября, принял постановление о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Среди прочего, эти изменения определяют четкий механизм установления тарифа на оказание услуг по обращению с бытовыми отходами с учетом объема бытовых отходов, который поступает на переработку, а какой – на захоронение.

"При установлении тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами потребители платят как за переработку, так и за захоронение всего объема бытовых отходов, который образуется в населенном пункте, без учета объема. Отныне при установлении тарифа на эти услуги будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кроме того, перечень операций обращения с бытовыми отходами дополняется операциями сортировки и удаления.

Как пояснили в Минрегионе, в Украине в 29 населенных пунктах работают 35 мусоросортировочных линий. Однако в перечне операций обращения с бытовыми отходами отсутствует операция сортировки.

Также проектом постановления регулируется вопрос в части расчета затрат по оплате труда работников, работающих на предприятиях, предоставляющих услуги по обращению с бытовыми отходами.

Согласно пояснительной записке к документу, в тариф включены, кроме расходов на оплату труда производственного персонала, также расходы на выплату дополнительной зарплаты, надбавок, компенсаций, премий, а также другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые не предусмотрены законодательством.