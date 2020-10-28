Четвертый спиртзавод "Укрспирта" за 50 миллионов купила финансовая компания

Четвертый объект госпредприятия "Укрспирт" – Лопатинский спиртзавод во Львовской области – продан ООО "Офис Инвестиций" на аукционе 28 октября за 50 млн грн.

Об этом свидетельствуют итоги аукциона на сайте ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

В ходе торгов стартовая цена объета выросла из 18,74 млн грн до 50 млн грн.

Участвовали в аукционе четыре компании. "Офис Инвестиций" еще на этапе начальных заявок сделала ставку в 50 млн грн.

Лопатинский спиртзавод расположен во Львовской области, в 90 км от областного центра по адресу: Радеховский р-н, пгт Лопатин, ул. Заводская, 11. Суточная мощность производства спирта – 1,5 тыс. дал. Год основания – 1900, модернизации – 2015 год. Производство на объекте временно приостановлено.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Офис Инвестиций" является Виталий Толок. Компания осуществляет деятельность агентств по взиманию платежей и бюро кредитных историй.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества 22 октября продал на аукционе третий объект "Укрспирта" – Овечацкий спиртзавод в Винницкой области – за 52 млн грн при стартовой цене 19,8 млн грн.

Второй объект "Укрспирта" – Артемовский спиртзавод в Харьковской области – 20 октября на торгах за 50 млн грн приобрело ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар", которое управляет построенной за 80 млн грн солнечнойй эдектростанцией мощностью 3,9 МВт в городе Мерефа Харьковской области.

На состявшемся на минувшей неделе дебютном аукционе по продаже спиртзаводов Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" без конкуренциибыл продан на аукционе за 55,08 млн грн ООО "ЛВН Лимитед" владельцев крупного производителя алкоголя Nemiroff. Других претендентов на покупку завода не нашлось.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".