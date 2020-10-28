Конституционный Суд отменил декларирование имущества чиновников

Конституционный Суд (КС) признал не соответствующими Конституции ряд пунктов закона "О предупреждении коррупции", а также статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.

Соответствующее решение по представлению 47 народных депутатов опубликовано на сайте Конституционного Суда.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

КС сослался на то, что эти полномочия НАПК распространяются также на судей, чем, по мнению КСУ, нарушается принцип разделения ветвей власти.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны вреду, наступившему или который мог наступить в случае совершения соответствующих действий", – говорится в решении.

Соответственно КС признал эту статью неконституционной.

Согласно решению КС, статья 366-1 Уголовного кодекса, а также положения закона "О предупреждении коррупции" утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом указанного решения.

Это представление внесли преимущественно депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За Жизнь", в том числе глава политсовета одноименной партии Виктор Медведчук, а также сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые голосовали за признание неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за недостоверное декларирование. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения.