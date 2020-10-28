Компания Ахметова показала 440 миллионов прибыли от "зеленого тарифа" за полгода (обновлено)

Компания "ДТЭК ВИЭ" (DTEK Renewables B.V.), управляющая активами ДТЭК Рината Ахметова в сфере возобновляемых источников энергии, в первом полугодии 2020 года получила 440 млн грн чистой прибыли.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже, выручка компании в первом полугодии составила 4,1 млрд грн, операционная прибыль – 2,85 млрд грн

Доналоговая прибыль компании составила 432 млн грн.

EBITDA компании за 12 месяцев, предшествующих 30 июня 2020 года, составила 5,95 млрд грн.

Согласно данным отчетности, активы компании за первые шесть месяцев этого года выросли на 3,4% – до 40,23 млрд грн, обязательства – на 3,8%, до 24,32 млрд грн (из которых текущие – на 13,6%, до 4,44 млрд грн). При этом внешний долг компании на отчетную дату составлял 22,71 млрд грн.

В "ДТЭК ВИЭ" уточнили, что первом полугодии она увеличила отпуск зеленой электроэнергии на 126% – до 1,2 млрд кВт-ч за счет ввода в эксплуатацию новых электростанций в 2019 году, передает Интерфакс-Украина.

В то же время по состоянию на 30 июня долг ГП "Гарантированный покупатель" перед "ДТЭК ВИЭ" составлял 3,2 млрд грн.

Напомним, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 119% – до 2,85 млрд грн, а выручку – на 96%, до 4,89 млрд грн.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года нидерландская DTEK Renewables B.V. ("ДТЭК ВИЭ") разместила дебютный выпуск "зеленых" еврооблигаций на сумму 325 млн евро.

"ДТЭК ВИЭ" – операционная компания, управляющая активами холдинга ДТЭК Рината Ахметова в сфере возобновляемой энергетики, один из крупнейших производителей электроэнергии из возобновляемых источников в Украине.