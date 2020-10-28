Кабмин выделил на пособия безработным дополнительно 1,3 миллиарда

Кабинет министров на заседании в среду, 28 октября, принял постановление о выделении дополнительных средств Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для осуществления выплат пособий по безработице и пособия по частичной безработице на период карантина.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, на эти цели из Фонда борьбы с COVID-19 выделено 1,28 млрд грн на бюджетные программы по помощи по безработице.

В том числе для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице выделено 1,2 млрд грн, а для выплат пособия по частичной безработице на период карантина – 80 млн грн.

"В течение карантина уже было выплачено более 10 млрд грн пособия по безработице. Также свою эффективность продолжает демонстрировать программа помощи по частичной безработице, по которой осуществлены выплаты более чем 2,5 млрд грн и сохранены рабочие места для 370 тысяч человек. Дополнительные средства в сумме 1,3 млрд позволят и в дальнейшем бесперебойно выплачивать помощь тем, которые сейчас оказались в сложном положении", – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По информации Государственной службы занятости, по состоянию на 26 октября количество зарегистрированных безработных составляет 405,3 тыс. граждан.

С начала года работу при содействии службы занятости получили 492 тыс. граждан, в том числе за период карантина (с 12 марта по 19 октября) – 342 тысячи.