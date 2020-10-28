Задолженность по зарплате превысила 3,5 миллиарда, – Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в сентябре выросла на 4,1%, за январь-сентябрь текущего года – на 17,4% и на 1 октября 2020 года составила 3,56 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 5,5% и на 1 октября текущего года составила 2,32 млрд грн.

Рост задолженности по заработной плате в сентябре 2020 года зафиксирован во Львовской (на 32,4%), Черновицкой (на 26,6%), Закарпатской (на 20,5%), Луганской (на 16,3%), Тернопольской (на 14,8%), Донецкой (на 13,3%), и Херсонской (на 12,6%), Винницкой (на 10,2%) областях, Киеве (на 5%).

При этом, сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Днепропетровской (на 12%), Запорожской (на 9,6%), Кировоградской (на 8,1%), Житомирской (на 7,9%), Ривненской (на 5,4%), Черкасской (на 3,8%), Сумской (на 0,5%) областях.

Госстат уточнил, что в отраслевом разрезе в сентябре 2020 года задолженность по выплате заработной платы возросла в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха в три раза (до 2,77 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания – на 16,3% (до 18,66 млн грн), в промышленности - на 5,5% (до 2,68 млрд грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли - на 4,3% (до 33,71 млн грн). в сельской хозяйстве – на 3,9% (до 56,1 млн грн), строительстве – на 2% (до 43,37 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 1,4% (до 316,35 млн грн), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 0,1% (до 261,25 млн грн).

При этом задолженность по зарплате сократилась в сфере операций с недвижимостью на 7% (до 56,4 млн грн), в образовании - на 12,4% (до 16,16 млн грн), здравоохранении – на 10,5% (до 50 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания на 6,8% (до 11,88 млн грн),