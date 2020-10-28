Кабмин определил границы морских портов "Черноморск" и "Рени"

Кабинет министров на заседании в среду, 28 октября, одобрил решение об определении границ территорий морских портов "Черноморск" и "Рени".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Правительство приняло решение об определении границ Черноморского и Ренийского морских портов. Это не только позволит урегулировать вопросы, связанные с деятельностью предприятий, но и содействовать их развитию", – сказал министр.

В частности, определения границ морских портов "Черноморск" и "Рени" позволит:

урегулировать вопрос определения статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры, в пределах морских портов как морских терминалов;

решить вопрос определения наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании);

создать в портах условия для правовой определенности при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, работающих или планирующих работать на территории портов.

Криклий также напомнил, что сейчас идет активная подготовка концессий железнодорожно-паромного комплекса, а также первого и контейнерного терминала морского порта "Черноморск". Кроме этого, министерство планирует запуск концессионного проекту в Ренийском морском порту и сейчас ищет финансирование для проведения его пре-ТЭО.