Украина откроет два пункта пропуска с оккупированными районами Донбасса, – Офис президента

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы ее участники договорились открыть два контрольных пункта въезда/выезда (КПВВ) – "Золотое" и "Счастье" – с 10 ноября.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ к назначенной дате.

Резников добавил, что 6 ноября он посетит эти КПВВ для завершения организационных вопросов.

"В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом", – сказано в сообщении.

В то же время администрация Государственной пограничной службы Украины в среду заявила, что по приказу командующего Объединенных сил работа КППВ "Станица Луганская" будет приостановлена до 15 ноября включительно.

В ведомстве пояснили такое решение критической ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины.

"Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел на временно оккупированной территории Украины отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию", – отмечают в пограничном ведомстве.

Таким образом, пропуск через линию разграничения по-прежнему будет осуществляться только по отдельному решению командующего, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера.