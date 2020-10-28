Суд обязал Фонд госимущества провести противоаварийные работы в здании Гостиного двора, – КГГА

Окружной административный суд города Киева отказал Фонду государственного имущества в удовлетворении иска в Департамент охраны культурного наследия о признании противоправным и отмене предписания о проведении срочных противоаварийных работ на памятнике архитектуры и градостроительства – здании Гостиного двора на Контрактовой площади, 4.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), таким образом ФГИ обязан выполнить направленное еще в январе предписание Департамента охраны культурного наследия и обеспечить проведение неотложных противоаварийных работ на здании Гостиного двора.

В сообщении отмечается, что за невыполнение Фондом госимущества требований предписания были применены штрафные санкции. Несмотря на это, до настоящего времени он как владелец памятника не совершил никаких мер по его сохранению.

Вместо выполнения требований законодательства Фонд обратился в Окружной административный суд Киева и пытался обжаловать предписание и постановление о наложении финансовых санкций, пояснив, что здание Гостиного двора до сих пор находится на балансе предприятия "Укрреставрация", которое и должно нести полную ответственность за его сохранность.

Однако суд пришел к выводу, что на момент вынесения предписания ответственность за надлежащее содержание и сохранение здания-памятника архитектуры "Гостиный двор" с момента государственной регистрации несет исключительно собственник - государство в лице Фонда государственного имущества.

Дополнительно судом также было установлено, что аналогичные по содержанию предписания выносились в свое время и в адрес "Укрреставрации" (до признания судебным договора аренды расторгнутым), а также Регионального отделения ФГИ по Киеву.

В КГГА напомнили, что Киев ожидает передачи здания Гостиного двора из государственной в коммунальную собственность. КГГА уже согласовала проект распоряжения Кабинета министров.

"Несмотря на то, что процедура передачи памятника в коммунальную собственность сдвинулась с места, это не отменяет ответственности нынешнего владельца за ее содержание в надлежащем состоянии. Хотя бы в части проведения противоаварийных работ, чтобы достопримечательность не была разрушена на момент ее передачи в собственность общины Киева для реставрации", - резюмировал Департамент охраны культурного наследия.

Киев уже несколько лет настаивает на передаче Гостиного двора в коммунальную собственность. Киевский городской председатель Виталий Кличко неоднократно подчеркивал готовность города принять Гостиный двор в собственность городской общины, чтобы после реставрации обустроить там учреждения культуры, общественные и музейные пространства.

Также Киевсовет неоднократно обращался в Кабмин с просьбой передать на баланс столичной общины это здание с обязательством сохранить за ним функцию культурного заведения, без приватизации.