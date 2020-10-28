Фонд гарантирования сократил выплаты кредиторам банков в сентябре на 27%

Кредиторам неплатежеспособных банков в сентябре 2020 года были погашены требования на общую сумму 301,4 млн грн, что на 27% меньше, чем в августе этого года

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Согласно сообщению, в прошлом месяце на погашение требований Фонда гарантирования, которые возникли в том числе из-за покрытия расходов на выплату гарантированного возмещения, вкладчикам в пределах 200 тыс. грн (третьей очереди) было выплачено 48 млн грн.

Кроме того, вкладчикам-физлицам свыше гарантированной суммы (200 тыс. грн; четвертой очереди) было погашено 47,7 млн грн и юрлицам, которые не являются связанными с банками лицами (седьмой очереди), – 193,1 млн грн.

По данным Фонда, на внеочередное удовлетворение требований Нацбанка Украины как обеспеченного кредитора (вторая очередь) в сентябре было направлено 192,4 млн грн, в частности, "Имексбанк" выплатил 173,4 млн грн, а "Дельта Банк" – 19 млн грн.

Согласно сообщению, кредиторы неплатежеспособных банков за девять месяцев 2020 года получили 6,79 млрд грн, из которых 3,84 млрд грн были выплачены обеспеченным кредиторам (в том числе 3,71 млрд грн – НБУ).

По данным Фонда, в целом по состоянию на 1 октября 2020 года общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков составила 51,46 млрд грн, в том числе 15,34 млрд грн было направлено на выплату обеспеченным кредиторам (14,12 млрд грн – НБУ).

Фонд гарантирования добавил, что по состоянию на начало октября он подал 58 исков по 42 банкам к 743 ответчикам, уточнив, что общая сумма исковых требований составляет 98,44 млрд грн.