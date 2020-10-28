Шмыгаль заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о быстром сближении позиций властей Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом премьер написал в Telegram по итогам проведенной в среду встречи с представителями МВФ.

"Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", – заявил Шмыгаль.

Премьер также поблагодарил директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.

"Крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский заявил, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, "которые работают против Украины".

В то же время Кабмин создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с МВФ.

Минфин и НБУ ожидают, что до конца 2020 года Украина получит от МВФ $700 млн в рамках действующей программы "Стенд-бай".

Ранее представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии и напомнил, что поддержание независимости, целостности Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда – предварительное условие текущей программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

Напомним, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.