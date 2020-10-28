СБУ обнаружила нелегальную схему импорта тканей на сотни миллионов гривен. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему импорта в текстильной продукции на сотни миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, а рамках расследования дела проведены санкционированные обыски в трех регионах.

По данным следствия, руководство одного из металлургических заводов организовало схему искусственного создания налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличность через фиктивные фирмы.

"Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую "скрутку товара". В результате металлургический завод на "бумаге" изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряду коммерческих структур. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке", – сказано в сообщении.

По предварительным оценкам следователей, убытки государства от этой схемы составляют почти 140 млн грн.

В рамках расследования дела правоохранители провели следственные действия в трех регионах.

"Но делки, в сопротивление законным требованиям и действиям оперативно-следственной группы, блокировали проезды автотранспортом, провоцировали на применение силы и боевых и специальных средств", – отмечается в сообщении.

В СБУ уточнили, что в ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов. Досудебное следствие в деле продолжается.