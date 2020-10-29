Председатель Конституционного суда стал владельцем земли в оккупированном Крыму

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность в оккупированном Крыму.

О факте приобретении земли свидетельствует официальный документ, полученный из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации, сообщают Схемы.

Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. В июле 2018 года Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. в гражданина РФ Владимира Рысятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Тупицким признал такой, что не соответствует Конституции Украины.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. При этом, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории", объясняет юрист, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

"Схемы" разыскали продавца участка. Владимир Рысятов сообщил, что Тупицкий его сосед в Кореизе - их виллы расположены рядом. "Неправильно были разграничены участки", - рассказал Рысятов. И объяснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту "продажи не было".

"Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", - рассказал он.

При этом, юристы объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, за антикоррупционным законодательством это может трактоваться как незаконный

При этом, по данным директора агентства недвижимости "Статус" (Ялта) Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от $ 5 тыс до $ 15 тыс.





Как сообщал БизнесЦензор, Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции ряд пунктов закона "О предупреждении коррупции", а также статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.