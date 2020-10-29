В Украине за сутки обнаружили более 7 300 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 29 октября обнаружено 7 342 новых случая заражения коронавирусом, 113 смертей от этой болезни и 2 990 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 370 417, общее количество летальных случаев – 6 868, случаев выздоровления – 151 632.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом по регионам Украины выявлено в Киеве – 36 027 (за последние сутки 577). Всего в Киеве зафиксировано 726 смертей от коронавируса с начала пандемии (за последние сутки – 5 смертей) и 12 405 случаев выздоровления (за последние сутки – 259).

За Киевом по количеству выявленных случаев коронавируса следуют Харьковская область – 35 016, Львовская область – 28 889, Одесская область – 23 623.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 28 октября обнаружено 7 474 новых случая заражения коронавирусом, 165 смертей от этой болезни и 3 306 случаев выздоровления.