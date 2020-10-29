В Донецкой области без воды остались 75 тысяч человек

По состоянию на утро четверга продолжаются аварийные ремонтно-восстановительные работы на участке Второго Донецкого водопровода вблизи города Славянск, в связи с чем полностью или частично прекращено водоснабжение пяти населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" приступили к ремонту магистрального водовода диаметром 1400 мм утром 28 октября. Сейчас прекращено водоснабжение пяти населенных пунктов - Константиновка (частично), Дружковка (частично), с.Петровка и пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета (всего - 75401 чел/39720 абонентов)", - говорится в сообщение.

За прошедшие сутки были проведены земляные работы, выполненный отвод ила и откачка воды у места порыва, установлена причина порыва - трещина длиной 250 мм.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ - в течение суток 29 октября.

"Второй Донецкий водопровод - главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены", - напомнили в ОГА.