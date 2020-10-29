"Укрпошта" получила 6,5 миллиарда дохода за три квартала

АО "Укрпошта" по результатам 9 месяцев 2020 года увеличила доходность на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и получила 6,5 млрд грн чистого дохода.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошты".

Чистая прибыль компании за три квартала составил 60,9 млн грн. "Укрпоште2 удалось нарастить объемы и доходы по всем основным направлениям бизнеса - почтовыми, финансовыми и торговыми услугами.

На 30% выросли доходы от посылок (услуги Укрпошта "Стандарт", Укрпошта "Экспресс", SmartBox и международные отправления ЕМС) за счет увеличения на 22% объемов отправлений. Доходы от мелких пакетов за отчетный период выросли на 35%, объемы - на 14%.

Клиенты "Укрпошты" стали чаще пользоваться финансовыми услугами, в частности онлайн-сервисами. На 11% выросло количество почтовых переводов.

Доходы почтового оператора от приема платежей увеличились на 21%. За счет обновления ассортимента вырос также доход от торговли (без учета покупной стоимости товаров) - на 14% по сравнению с тремя кварталами 2019 года.

За 9 месяцев 2020 года компания оплатила 2,3 млрд грн налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды, что на 25% больше, чем за три квартала 2019 года.

По результатам 2019 года "Укрпошта" выплатила рекордные 202,7 млн грн дивидендов, что стало самой большой суммой отчислений дивидендов в государственный бюджет за весь период существования компании.