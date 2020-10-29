Отмена электронного декларирования чиновников является серьезным ударом, – МИД

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что само по себе решение Конституционного суда, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. В то же время, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема", - сказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом взаимодействия Украины с западными партнерами.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые голосовали за признание неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за недостоверное декларирование. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения.