Прибыль банковской системы превысила 37 миллиардов, – НБУ (обновлено)

Платежеспособные банки Украины в сентябре 2020 года получили 4,96 млрд грн чистой прибыли, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года (4,06 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

В целом за первые девять месяцев 2020 года чистая прибыль банков составила 37,6 млрд грн, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2020 года из 74 платежеспособных банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд грн.

Прибыль банков за 9 месяцев была сформирована в основном "Приватбанком" (21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (9,2 млрд грн).

НБУ отмечает, что в третьем квартале 2020 года прибыль банков составила 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата второго квартала 2020 года, но на 20% меньше, если сравнивать с аналогичным кварталом 2019 года.

Основной причиной более низкого финансового результата в этом году в НБУ указывают формирование банками резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн. Для сравнения в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 млрд грн.

"Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков. Темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов банков были самыми низкими за последние 4 года", – отмечается в сообщении.

Так, после падения по результатам первого полугодия на 1,5% в годовом выражении чистый комиссионный доход восстановился к уровню аналогичного периода прошлого года и за 9 месяцев вырос на 0,01%.

Чистый процентный доход за 9 месяцев в годовом измерении вырос на 4,2% по сравнению с 3,9% за первое полугодие 2020 года.

"В то же время объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, по данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первые восемь месяцев 2020 года получили 32,64 млрд грн чистой прибыли, что на 26,3% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.