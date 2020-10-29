"Укрзализныця" в этом году получит 14 миллиардов убытков (обновлено)

АО "Укрзализныця" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн, сообщил глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак в ходе брифинга в Киеве в четверг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мое персональное видение: мы закончим этот год с убытком на уровне 12-14 млрд грн", - сказал Жмак.

АО "Укрзализныця" в 2021 году может выйти на прибыльность, сказал Жмак. "Это не иллюзии и не выдумки - 2021 год "Укрзализныця" закончит с прибылью. И с прибылью не на бумаге в виде курсовых разниц, или еще каких либо других "нарисованных" цифр, а с прибылью реальной", - сказал Жмак.

По его словам для этого необходимо инвестировать в инфраструктуру 9,4 млрд грн (из них 4.3 млрд собственных средств), в локомотивы 4,1 млрд грн (2,8 млрд собственных средств), 7 млрд в грузовые вагоны (4,8 млрд собственных средств) и 2 млрд собственных средств в пассажирские перевозки.

Как сообщал БизнесЦензор, "Укрзализныця" в январе-июне 2020 года получила 8,79 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,07 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2020 года "Укрзализныця" оценивала убыток в 7 млрд грн.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,99 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% - до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.