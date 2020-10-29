"Укрзализныця" откажется от закупок тепловозов General Electric, – глава компании

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак не видит необходимости дальнейшей закупки тепловозов американского концерна General Electric.

Об этом Жмак заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается сотрудничества с General Electric – я на сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric. Наша цель – это переход на электровозы, так как это намного экономичней",– сказал Жмак.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что "Укрзализныця" планирует приобрести 40 локомотивов General Electric в 2020 году.

Напомним, 23 февраля 2018 был подписан договор поставки тепловозов между АО "Укрэксимбанк" и GE и договор финансового лизинга между ОАО "Укрзализныця" и АО "Укрэксимбанк" по 30 тепловозов производства GE.

На первом этапе стратегического сотрудничества General Electric впервые была осуществлена локализация в Украине железнодорожной тяги - уровень локализации составил около 10%. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" организовал и обеспечил процесс дооснащения тепловозов оборудованием в соответствии с технологиями и конструкторской документации производителя.