Курс гривни упал до двухлетнего минимума (обновлено)

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, 29 октября, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 28,4307 грн/$, тогда как в полдень среды это значение составляло 28,39 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни превышало уровень 28,40 грн/$ в начале сентября 2018 года.

По итогам торгов на межбанке в четверг НБУ установил официальный курс гривни на пятницу, 30 октября, на уровне 28,4383 грн/$, что также является минимальным значением с сентября 2018 года.

Как сообщалось, накануне стало известно, что правление Национального банка Украины (НБУ) рассмотрело вопрос отказа от интервенций на межбанковском рынке для пополнения резервов и решило сохранить индикативный показатель для таких интервенций на уровне $20 млн в день.

При этом в НБУ подчеркнули, что регулятор ориентируется на минимизацию своего вмешательства в работу валютного рынка и придерживается режима плавающего курсообразования.

Нацбанк декларирует, что осуществляет интервенции, когда наблюдает дисбаланс спроса-предложения и чрезмерные колебания на валютном рынке, при этом интервенции направляются только на сглаживание колебаний и не искривляют рыночный тренд.

Отметим, что Национальный банк на прошлой неделе не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее он продал $1 млн.