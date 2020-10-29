НАБУ закроет больше 100 дел о недостоверном декларировании, – Сытник
Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью hromadske.
Он напомнил, что подобная ситуация уже была, когда Конституционный Суд отменил ответственность за незаконное обогащение.
"И тогда все дела, которые были в производстве, с подозрениями на рассмотрении в судах – они все были закрыты", – заявил глава НАБУ.
Сытник отметил, что детективы Бюро расследуют более 100 уголовных дел о недостоверном декларировании, около 20 из них уже рассматриваются в судах.
Глава НАБУ уточнил, что среди этих дел есть производство против мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-главы "Укроборонпрома" Павла Букина, бывшего главы полиции Одесской области Дмитрия Головина.
"Это очень угрожающая тенденция и очередной удар по антикоррупционной реформе. Это не первое решение, которое отменяет определенные инструменты", – отметил Сытник.
Директор НАБУ напомнил, что ранее КС отменял ответственность за незаконное обогащение, затем отобрал у НАБУ возможность подавать иски с требованием отменить коррупционные сделки госпредприятий, теперь КС отменил наказание за ложь в декларациях.
"Потихоньку инструменты исчезают, это действительно очень большой откат и лишение антикоррупционной инфраструктуры инструментов борьбы с коррупцией", – подытожил Сытник.
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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.
Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Источник: https://biz.censor.net/n3227714
Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.