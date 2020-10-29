"Укрэксимбанк" готовит ОВГЗ-продукт для обеспеченных клиентов

Государственный "Укрэксимбанк" в рамках расширения услуг обеспеченным клиентам-физлицам (affluent сегмент) готовит продукт, который позволит им легко перевкладываться из депозитов в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом сообщила член наблюдательного совета банка Виктория Страхова.

"Мы активнее будем предлагать приобретение ОВГЗ как обслуживание клиентов affluent сегмента. Мы отходим от старых консервативных подходов и выстраиваем современную функцию казначейства и инвестиционного бизнеса", – сказала Страхова, сообщает Интерфакс-Украина.

Страхова указала, что банк планирует предлагать своим клиентам ОВГЗ из своего портфеля, в том числе внесенные государствам в рамках докапитализации, а полученную от физических лиц ликвидность направлять на кредитование.

В то же время член набсовета уточнила, что конечное решение – какие ОВГЗ продавать – будет принимать казначей банка. По словам Страховой, пока первоочередным вариантом рассматривается продажа валютных бумаг.

По словам Страховой, в первое время вряд ли стоит рассчитывать на большие объемы, однако в концепции VIP private banking это важная услуга как альтернатива депозитам и в рамках стратегия удерживания клиентов.

"Тарифы в целом на комплекс этих услуг будут низкие: ниже, чем у других банков". – добавила она.

В Facebook член набсовета "Укрэксимбанка" и советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам также сообщила, что продолжается работа над депозитарными вопросами и упрощением инвестирование в ОВГЗ, чтобы сделать их доступнее массовому потребителю.

"С учетом низких ставок по депозитам как в гривне, так и валюте, и отсутствию налогообложения операций с ОВГЗ – ОВГЗ как гривневые, так и валютные – становятся привлекательной альтернативой. Так что не знаю как весь фондовый рынок, а рынок ОВГЗ обязательно разовьем", – подчеркнула Страхова.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году. Единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал третье место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.