Нацбанк отказался согласовать собственников 18 финансовых компаний

Национальный банк Украины обнародовал перечень владельцев существенного участия, которые не имеют права пользоваться правом голоса и участвовать в управлении небанковским финансовым учреждением, который включает 18 организаций.

Согласно перечню, экс-глава Государственного агентства резерва, экс-первый замглавы "Укравтодора" Евгений Барах не имеет права осуществлять управление своей ФК "Финлайн", в которой ему опосредствованно принадлежит 99,99% участия, сообщает Интерфакс-Украина.

Помимо этого, в перечень владельцев существенного участия, которые не имеют права участвовать в управлении компании, попали Роман Гаразд с долей участия 10,02% в ФК "Финанс Инновация", Дмитрий Березовенко (с 70,71%) и Олег Перишко (29,29%) в ФК "Финтакт", Дмитрий Кошель (50%) и Сергей Бабин (50%) в ФК "Скай Финанс", Владимир Силивончик (70%) и Олеся Шедловская (30%) в ФК "Солло".

Кроме того, не имеют права участвовать в управлении компании Иван Сердюк с долей участия 99,99% в ФК "Авантаж", Екатерина Тудорашку с 100% в ФК "Алгоритм", Яна Альоша с 100% в ФК "Контракт Плюс", Александ Мечетной с 25% в ФК "Палата апелляционных уполномоченных", Мария Мишкун с 33,33% в ФК "Авалист" и Татьяна Бондар с опосредованным участием в 100% в ФК "Сонати".

В перечень также вошли Олег Козюра и Виктор Коваленко с долей участия по 50% в ООО "Грейт Финанс", Василий Кантемир и Владимир Юрченко с долей участия по 50% в ООО "Тауер Финас", Виктор Колесник с 99% в ООО "Гвидиана Капитал", Виктория Анпилогов с 82,37 в ООО "Менеджмент Инвестиций" и с 81,9% в ООО "Ин-фактор", Андрей Бабичев с 100% в ООО "Вольтер Капитал", а также Лидия Разводовская с 100% в ООО "Арт Финанс".

Кроме того, НБУ отказал в управлении компании "Атлантис Кэпитал", которая владеет 3% ФК "Тотал Финанс" (по 10% за счет трех паевых фондов), компании "Интегрум Венчурс" с 100% участием в ФК "Финтрастгарант", ООО "Финанс Премиум" с 82,37% в ООО "Менеджмент Инвестиций" и с 81,9% в "Ин-Фактор", ООО "Эдокс Трейд" с 100% в ООО "Вольтер Капитал", а также инвестфонду "Виктория" от имени которого действует компания "Форвард" с 10,48% в ООО "Динеро Капитал".

Как сообщалось, НБУ расширил перечень публичной информации о небанковских финансовых учреждениях, в частности, начал публикацию информации о лицах, получивших согласование регулятора на приобретение существенного участия в финучреждении, и о лицах, не получивших такое согласование.

НБУ также сообщал, что постоянно выявляет лица, которые без согласования регулятора приобрели существенное участие в небанковских финучреждениях. При этом Нацбанк подчеркивает, что действующим законодательством предусмотрены существенные последствия таких действий, добавляя, что несогласованные владельцы не имеют права прямо или косвенно, полностью или частично пользоваться правом голоса по приобретенным акциям и принимать каким-либо образом участие в управлении финансовым учреждением.

Нацбанк уточнил, что решение общего собрания акционеров, принятые с участием таких лиц, не имеют юридической силы. При этом в сообщении указывается, что право участия в голосовании может быть передано доверенному лицу, назначенному НБУ из числа лиц, предложенных финучреждением, на период до получения владельцем согласования от регулятора на приобретение существенного участия.