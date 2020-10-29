Минздрав попросил 2 миллиарда на закупку новых тестов, – Степанов

Министерство здравоохранения подало запрос на получение дополнительных 2 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности, на закупку тестов на антиген.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"У нас была цель к середине ноября выйти на 50 тыс. ПЦР-тестирований в сутки, и мы уже практически дошли до этой цифры. Но мы планируем дальше увеличивать количество тестирований. Мы будем внедрять экспресс-тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения в постановления, а также запрос о получении допсредств – около 2 млрд грн, которые нам необходимы на борьбу с COVID-19, в частности, на этот метод. Мы уверены, что это решение поддержат члены правительства", – сказал глава Минздрава.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 октября выделил из Фонда борьбы с COVID-19 дополнительно 1,28 млрд грн на бюджетные программы по помощи по безработице.

Напомним, в конце июля Кабмин распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19. Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн было потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы. В том числе на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн. В то же время на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.