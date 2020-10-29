"Газпром" создал рекордные запасы газа

В подземных хранилищах газа компании "Газпром ПХГ" сформирован рекордный для российской газовой отрасли оперативный резерв голубого топлива в объеме 72,32 млрд кубометров.

Как сообщили в компании, закачка газа в хранилища завершилась 27 октября, передает Интерфакс.

ООО "Газпром ПХГ" является 100% дочерним предприятием ПАО "Газпром", объединившим в своей структуре практически все подземные хранилища газа, расположенные на территории Российской Федерации. "Газпром" также располагает хранилищами в странах ЕС.

"Газпром ПХГ" эксплуатирует 23 хранилища, созданных в 27 геологических структурах (17 – в истощенных газовых месторождениях, 8 – в водоносных структурах, 2 – в отложениях каменной соли). Фонд арендуемых и собственных скважин составляет 4582 единицы.

Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", отбор газа из подземных хранилищ Украины 20 октября впервые за сезон превысил закачку.

На эту дату запасы газа в украинских хранилищах составляли рекордные 28,44 млрд кубометров.





