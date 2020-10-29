Кабмин ввел "единое окно" для вывоза культурных ценностей за границу
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Кабинет министров на заседании 28 октября внес изменения в Порядок выдачи свидетельства на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей за границу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Теперь, согласно постановлению, такие свидетельства будет выдавать Государственная служба охраны культурного наследия Украины и вносить их в день выдачи в единый государственный информационный вебпортал "Единое окно для международной торговли" в форме электронных документов, заверенных квалифицированной электронной подписью", – сказано в сообщении.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №963 от 25 ноября 2015 года.