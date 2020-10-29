"Укравтодор" планирует увеличить объем ремонтов дорог до 6800 километров

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2021 году намерено отремонтировать 6,8 тыс. км дорог.

Об этом сообщил глава агентства Александр Кубраков в ходе онлайн-презентации первой программы государственно-частного партнерства, передает Интерфакс-Украина

"В 2020 году дорожный сектор стал государственным приоритетом. Программа на 2020 год предусматривает 4 тыс. км дорог. В 2021 году планируем отремонтировать и построить более 6 тыс. км дорог", – сказал Кубраков.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

В проекте госбюджета предусмотрено увеличение расходов госбюджета по программе "Большое строительство", в том числе 150 млрд грн – на ремонт и строительство дорог (с учетом предоставления государственных гарантий по кредитам на строительство дорог).