Прибыль "Укргазбанка" с начала года выросла вдвое

Чистая прибыль "Укргазбанка" по итогам января-сентября 2020 года составила 685,19 млн грн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года (346,98 млн грн).

Согласно отчетности банкаи, в третьем квартале чистая прибыль "Укргазбанка" составила 248,01 млн грн, что в 3,5 раза больше, чем за июль-сентябрь 2019 года (70,99 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Такой рост показателя по итогам девяти месяцев 2020 года обусловлен получением банком положительного результата по статье "изменения ожидаемых кредитных убытков по другим активам и другие резервы" (167,88 млн грн), тогда как в минувшем году этот показатель был отрицательным (-587,28 млн грн).

Чистые процентные доходы банка (после отчислений по кредитным убыткам) за девять месяцев сократились на 10,9% к аналогичному показателю годом ранее – до 1,28 млрд грн, чистые комиссионные доходы возросли на 17,3% – до 868,7 млн грн.

Активы "Укргазбанка" за девять месяцев увеличились на 32,1% – до 157,36 млрд грн, в том числе кредиты клиентам и финансовая аренда - на 9,8% (до 42,81 млрд грн), тогда как деньги и их эквиваленты сократились на 17,9% (до 38,12 млрд грн).

Помимо этого, инвестиции банка, которые оцениваются по справедливой стоимости через другой совокупный доход, за этот период увеличились в 2,4 раза – до 72,61 млрд грн, а инвестиционная недвижимость сократилась в 1,5 раза – до 151,65 млн грн.

Обязательства "Укргазбанка" за январь-сентябрь выросли на 33,5% – до 148,01 млрд грн. В частности, средства клиентов увеличились на 36,1% – до 140,72 млрд грн, кредитных учреждений сократились на 4,4% – до 5,48 млрд грн, резервы под гарантии, обязательства и юридические риски – на 29,5%, до 337,86 млн грн.

Собственный капитал банка за девять месяцев увеличился на 13,2% – до 9,34 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 13,84 млрд грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 сентября 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место среди 75 действовавших в стране банков.