Послы "Большой семерки" отреагировали на решение КС об отмене декларирования

Послы стран "Большой семерки" в Украине (G7) встревожены усилиями отменить проводимые в стране с 2014 года антикоррупционные реформы.

Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте послов стран G7 в Украине в Twitter.

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократичной Украине. Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", – сказано в заявлении.

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Источник: https://biz.censor.net/n3227714

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.