Криклий представил шесть автомобильных дорог для передачи в концессию
Соответствующую программу представили министр инфраструктуры Владислав Криклий при участии представителей Всемирного банка и IFC, передает пресс-служба министерства.
"Модель, предложенная Первой программой ГЧП в дорожной отрасли, позволит наконец привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. В среднесрочной перспективе мы сможем привлечь более $9 млрд частных инвестиций для восстановления и обслуживания более 4500 км дорог государственного значения. Это не о платных автодорогах, а о "дорогах в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства", – сказал Криклий.
Министр добавил, что консультанты, привлеченные группой Всемирного банка, уже завершили предварительное технико-экономическое обоснование 6 пилотных участков дорог, которые были отобраны для первого этапа этого проекта и будут переданы в эксплуатацию в течение следующих 2 лет.
"Все проекты предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20-25 лет. А это дополнительные инвестиции, которые в разы превышают первоначальные. Первые 6 пилотов отбирались таким образом, чтобы достичь максимального экономического эффекта от вложенных средств и чтобы как можно больше украинцев почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры. Ведь эти автодороги соединяют 10 областей Украины, где проживает более 12 млн жителей", – добавил Криклий.
В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию:
- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) – текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций – $370 млн;
- Борисполь-Полтава (М-03) – текущий ремонт, объем начальных инвестиций – $180 млн;
- Херсон-Николаев (М-14) – реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $310 млн;
- Киев-Житомир-Ривне (М-06) – капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн;
- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) – реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн;
- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) – реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $290 млн.