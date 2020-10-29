Антимонопольный комитет не нашел нарушений при формировании цен на ПЦР-тесты
Об этом сообщил глава управления АМКУ Алексей Хмельницкий, передает LIGA.net.
"Все ответы от участников рынка мы получили, и почти все проанализировали. ПЦР-тесты в регионе начали делать с мая 2020 года. Цены на эту услугу в гослабораториях колеблются от 0 до 1800 грн (средняя цена 900 грн), в частных лабораториях от 580 грн до 3400 грн (средняя цена 1400 грн)", – рассказал Хмельницкий.
При этом глава управления АМКУ заверил, что рынок ПЦР-тестирования в Киеве и четырех исследуемых областях конкурентный и нарушений при формировании цен на нем не выявлено.
"Нарушений мы не зафиксировали. Никаких антиконкурентных согласованных действий и ценовых сговоров нет. Также нет злоупотребления монопольным положением, за что участников можно было бы привлечь к ответственности", – отметил Хмельницкий.
По словам чиновника, в результате расследования можно констатировать только разный уровень рентабельности, который в некоторых случаях очень высокий.
"В среднем рентабельность услуги по ПЦР-тестированию – 0-40%, но в Киеве есть 3-4 частных клиники, которые проводят ПЦР-тестирование с рентабельность в 70%, но предельный уровень рентабельности на эти услуги не установлен. Поэтому это не является нарушением, мы за это штрафовать не можем", – пояснил Хмельницкий.
По его словам, официально расследование завершится на следующей неделе.
Как сообщалось, Северное межобластное отделение АМКУ начало исследование формирования цен на ПЦР-тесты в августе в ответ на запрос депутата Киевсовета Александра Бродского.