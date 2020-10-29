Антимонопольный комитет не нашел нарушений при формировании цен на ПЦР-тесты

Северное межобластное управление Антимонопольного комитета (АМКУ) завершило изучение материалов дела о ценообразовании на ПЦР-тесты в Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщил глава управления АМКУ Алексей Хмельницкий, передает LIGA.net.

"Все ответы от участников рынка мы получили, и почти все проанализировали. ПЦР-тесты в регионе начали делать с мая 2020 года. Цены на эту услугу в гослабораториях колеблются от 0 до 1800 грн (средняя цена 900 грн), в частных лабораториях от 580 грн до 3400 грн (средняя цена 1400 грн)", – рассказал Хмельницкий.

При этом глава управления АМКУ заверил, что рынок ПЦР-тестирования в Киеве и четырех исследуемых областях конкурентный и нарушений при формировании цен на нем не выявлено.

"Нарушений мы не зафиксировали. Никаких антиконкурентных согласованных действий и ценовых сговоров нет. Также нет злоупотребления монопольным положением, за что участников можно было бы привлечь к ответственности", – отметил Хмельницкий.

По словам чиновника, в результате расследования можно констатировать только разный уровень рентабельности, который в некоторых случаях очень высокий.

"В среднем рентабельность услуги по ПЦР-тестированию – 0-40%, но в Киеве есть 3-4 частных клиники, которые проводят ПЦР-тестирование с рентабельность в 70%, но предельный уровень рентабельности на эти услуги не установлен. Поэтому это не является нарушением, мы за это штрафовать не можем", – пояснил Хмельницкий.

По его словам, официально расследование завершится на следующей неделе.

Как сообщалось, Северное межобластное отделение АМКУ начало исследование формирования цен на ПЦР-тесты в августе в ответ на запрос депутата Киевсовета Александра Бродского.