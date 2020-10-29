Муж судьи КСУ на пенсии купил вторую элитную квартиру в Киеве стоимостью 13 миллионов

Муж судьи Конституционного суда Ирины Завгородней Сергей в июле приобрел трехкомнатную квартиру в престижном комплексе "Новопечерские липки" площадью 124 квадратных метра.

Об этом свидетельствует информация Государственного реестра прав на недвижимость, сообщает Bihus.Info.

Ориентировочная стоимость такого жилья без ремонта составляет почти 13 млн грн, а стоимость квартир похожей площади с ремонтом начинается примерно с 14 млн грн.

В 2018 году Завгородний уже покупал квартиру в комплексе "Новопечерские Липки" в соседнем доме. Согласно декларации жены, тогда квартира площадью 54 кв. м якобы обошлись ему в 1,3 млн грн, хотя сейчас цены на аналогичные квартиры в этом же доме стартуют с почти 4 млн грн.

Доход Сергея Завгороднего, внесенный в декларацию жены, состоит из пенсии (75 тыс. грн) от Пенсионного фонда в Москве, поскольку он является гражданином Российской Федерации. Еще 1,8 млн грн Завгородний получил от продажи меньшей квартиры на Драгомирова и 700 тыс. грн – от продажи авто. При этом Завгородний почти сразу купил новый автомобиль BMW X4 за 1,6 млн грн.

Информация о покупке новой квартиры мужа должна появиться в декларации Ирины Завгородней в следующем году, но 28 октября Конституционный суд, судьей которого и является Завгородняя, ​​проголосовал за фактическое закрытие реестра деклараций и электронного декларирования.

Согласно последней электронной декларации Завгородней, ее зарплата в 2019 году составила более 4 млн грн. Еще почти 3 млн грн Завгородней якобы подарила ее 81-летняя мать Мария Романчак. Кроме того, наличными судья хранит $120 тыс. и 2,8 млн грн.