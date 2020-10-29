Власти Франции вслед за Германией закроют бары и рестораны

Во Франции вводится повторный локдаун на всей территории страны с 30 октября по 1 декабря, предусматривающий прекращение работы ресторанов, баров и большинства магазинов на этот период.

Об этом сообщил в телеобращении президент Эмманюэль Макрон, передает Deutsche Welle.

В то же время, в отличие от весны нынешнего года останутся открытыми школы.

При этом гражданам будет разрешено покидать дома только по уважительным причинам – чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить жизненно необходимые покупки или прогуляться на воздухе возле своего дома.

Кроме того, запрещено перемещаться из одного региона страны в другой, кроме случаев возвращения с каникул.

Магазины, не являющиеся жизненно необходимыми, бары и рестораны будут закрыты.

Читайте также: Власти Германии решили закрыть все развлекательные заведения и кафе

По словам Макрона, стремительно растущее число новых случаев заражения коронавирусом делает неизбежным "жесткое торможение".

За прошедшие сутки в стране было выявлено больше 33,4 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, 523 человека умерли от последствий заражения.

В отдельные дни в прошедшие недели регистрировалось по 50 тыс. инфицированных SARS-CoV-2.

Как сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, через две недели загруженность отделений интенсивной терапии во французских клиниках будет такой, как весной в пик первой волны пандемии.